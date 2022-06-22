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شاهد.. «ماني» يصل ألمانيا لانضمامه لبايرن ميونخ

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ماني
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الأربعاء، 22-06-2022 12:43 م
وصل الدولي السنغالي ساديو ماني المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، إلى مدينة ميونخ الألمانية، لإنهاء إجراءات انتقاله إلى نادي بايرن ميونخ.
وبحسب شبكة "شكاي سبورتس"، فإن ماني سيخضع للفحص الطبي الخاص بصفقة انتقاله إلى صفوف بايرن ميونخ خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.
وكانت تقارير عالمية أشارت إلى أن بايرن ميونخ سيُقدم ماني على ملعبه أليانز أرينا في حضور الجماهير، بعد الإعلان عن إتمام الصفقة، غداً الأربعاء.
وأظهر ساديو ماني تألقاً واسعاً مع ليفربول الإنجليزي خلال الموسم المُنقضي، وكذلك رفقة منتخب بلاده السنغال، بعدما قاده لحصد بطولة كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه، وكذلك التأهل إلى منافسات كأس العالم 2022.
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