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بايرن ميونخ يمنح «ماني» 3 أضعاف راتبه مع ليفربول.. تعرف على الرقم

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بايرن ميونخ يمنح «ماني» 3 أضعاف راتبه مع ليفربول.. تعرف على الرقم

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ماني
Native
Teads
الخميس، 16-06-2022 11:25 ص


قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، إن مهاجم نادي ليفربول، السنغالي ساديو ماني، توصل لاتفاق شفهي مع إدارة بايرن ميونخ من أجل الانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.
وكتب رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" عبر حسابه في موقع "تويتر" وفقا لروسيا اليوم: "ساديو ماني توصل إلى اتفاق شفهي كامل مع بايرن ميونخ.. سيوقع عقدا مدته 3 سنوات، وستدخل المحادثات مع ليفربول في مراحلها النهائية، بعد تقديم بايرن لعرض جديد".
وأشار إلى أن "ليفربول يعلم تماما أن ماني يريد الانتقال لبايرن ميونخ، وأن الاتفاق تم بين الطرفين".
وينتهي عقد ماني (30 عاما) مع ليفربول في صيف 2023، وزادت التكهنات حول رحيله هذا الصيف بعد تعاقد "الريدز" قبل أيام مع المهاجم الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، الذي يلعب في نفس مركز النجم السنغالي.
وذكرت تقارير إعلامية، أن البايرن مستعد لمنح ماني 17 مليون جنيه إسترليني سنويا، أي قرابة 3 أضعاف راتبه الحالي مع ليفربول.

يذكر أن ماني انضم إلى صفوف ليفربول قادما من ساوثهامبتون في صيف 2016، وخاض 269 مباراة نجح خلالها في تسجيل 120 هدفا وصنع 48، وحقق 6 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي، وكأسي الرابطة والاتحاد.
 

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