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شاهد ماذا قالت صديقة نيمار بعد تعاملها مع السعوديين

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صديقة نيمار
الخميس، 24-08-2023 01:33 م


دعت برونا بيانكاردي، صديقة لاعب فريق الهلال، نيمار، أصدقائها لزيارة المملكة، مشيدة بكرم الشعب السعودي.

وقالت برونا: "الشعب السعودي رائع ومهذب، وهم في غاية اللطف، ويرحبون بنا في أي مكان نذهب إليه، ويبادلوننا الاحترام".

وعرضت صديقة لاعب فريق الهلال، عبر حسابها في الـ"سناب شات" إفطارها في مقر الفندق الذي تقيم فيه، حيث لفت انتباها طبق من "الشكشوكة".

وتابعت: "أردت تناول طبق من "العجة"، ولكن رشح لي المسؤول هناك طبق من "الشكشوكة"، وهو يحتوي على الطماطم والبيض والكمون، ويأتي معها خبز البيتا، وعند التذوق كانت التجربة مختلفة وجيدة".
الجدير بالذكر برونا بيانكاردي، وصلت إلى الرياض مع نيمار دا سيلفا، لاعب فريق الهلال الجديد.

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