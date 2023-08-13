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تعليق مفاجئ من رونالدو بعد فوز النصر السعودي بالبطولة العربية

تعليق مفاجئ من رونالدو بعد فوز النصر السعودي بالبطولة العربية

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رونالدو
الأحد، 13-08-2023 03:26 ص

 

علق كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على فوز فريقه اليوم على حساب نادي الهلال السعودي، في المباراة النهائية لمسابقة البطولة العربية، لينجح في قيادة فريقه للتتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

ونشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «فخور للغاية بمساعدة الفريق على الفوز بهذا الكأس المهم للمرة الأولى، شكرا للجميع في النادي الذي شارك في هذا الإنجاز العظيم ولعائلتي وأصدقائي لكونهم بجانبي دائمًا».

ونجح كريستيانو رونالدو في قيادة نادي النصر لتحقيق لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال «البطولة العربية»، على حساب نادي الهلال السعودي، وذلك بعد تسجيله هدفين في شباك الهلال اليوم، ونجاحه في قيادة الفريق إلى حصد لقب البطولة للمرة الأولي في تاريخه، رغم حصول ثنائي النصر على بطاقة حمراء خلال اللقاء.

 

وتوج كريستيانو رونالدو بلقب هداف مسابقة البطولة العربية، بعد نجاحه في تسجيل 6 أهداف في البطولة، وقيادة فريقه لتخطي أدوار هامة في النسخة الحالية، والتي كان أهمها هدفه الحاسم في شباك نادي الزمالك في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لمسابقة البطولة العربية.

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