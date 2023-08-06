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شاهد.. أحمد شوبير يشعل غضب جماهير النصر السعودي

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شوبير
الأحد، 06-08-2023 12:26 ص

 

 

أشعل الإعلامي أحمد شوبير، غضب جماهير نادي النصر السعودي بتعليقه على خروج الزمالك من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

 

وقال شوبير في تعليقه على خروج الزمالك شرف إيه وفخر إيه بعد خروجه من دور المجموعات وكان أقرب للتأهل؟

 

وأضاف: الزمالك لم يتعادل مع ريال مدريد أو برشلونه أو مانشستر، دا النصر السعودي صاحب المركز الثاني في الدوري.

 

وأشعل هذا التعليق غضب جماهير النصر واعتبروا تعليقه تقليلا من قيمة الفريق، وهاجمه المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي.

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