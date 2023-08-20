شاهد.. صديقة نيمار تستعرض ملابسها بعد انتقالها للعيش في السعودية

استعرضت برونا
بيانكاردي، صديقة لاعب فريق الهلال، نيمار، شكل الملابس التي اختارتها وقررت
ارتدائها، اليوم.
وقالت برونا:
"لا يحتاج الأجانب إلى ارتداء الحجاب فوق رؤوسهم، وعلينا تغطية أكتافنا
وركبنا ويكون هذا بدافع الاحترام".
وأضافت:
"لذلك أظهر دائما هنا أن مظهري صعب بالنسبة لي لأنني حامل، ومن ثم لا يبدو كل
شيء على ما يرام لكنني حصلت على هذه البدلة هنا في
zara".
وتابعت:
"على الجانب أبدو مثل بالون واحد، ولكن هذا جيد، واشتريت فوقها وشاح باللون
الأبيض".
الجدير بالذكر
برونا بيانكاردي، وصلت إلى الرياض أمس مع نيمار دا سيلفا، لاعب فريق الهلال الجديد.
August 19, 2023