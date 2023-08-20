شاهد.. صديقة نيمار تستعرض ملابسها بعد انتقالها للعيش في السعودية





استعرضت برونا بيانكاردي، صديقة لاعب فريق الهلال، نيمار، شكل الملابس التي اختارتها وقررت ارتدائها، اليوم.

وقالت برونا: "لا يحتاج الأجانب إلى ارتداء الحجاب فوق رؤوسهم، وعلينا تغطية أكتافنا وركبنا ويكون هذا بدافع الاحترام".

وأضافت: "لذلك أظهر دائما هنا أن مظهري صعب بالنسبة لي لأنني حامل، ومن ثم لا يبدو كل شيء على ما يرام لكنني حصلت على هذه البدلة هنا في zara".

وتابعت: "على الجانب أبدو مثل بالون واحد، ولكن هذا جيد، واشتريت فوقها وشاح باللون الأبيض".