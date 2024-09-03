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فيفا يعلن إيقاف قيد 7 أندية مصرية ويكشف السبب

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فيفا يعلن إيقاف قيد 7 أندية مصرية ويكشف السبب

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الثلاثاء، 03-09-2024 12:05 م


أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف قيد 7 أندية مصرية، بسبب عدم سداد الديون الخارجية.

وضمن التحديثات الأسبوعية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ظهر تطبيق العقوبات على 7 أندية مصرية، بإيقاف القيد، ليس من بينهم نادي الزمالك الذي حل أزمته.

وأوضح الاتحاد الدولي أن الأندية الموقوف قيدهم هم: نادي مصر المقاصة 5 قضايا وإيسترن كومباني 3 قضايا والإسماعيلي قضيتن و‏مودرن سبورت قضية، وأسوان قضية ونجوم المستقبل قضية والبنك الأهلي قضية.

وخرج من ضمن هذه القضايا، ناديي الزمالك والمصري البورسعيدي، بعد تسوية المستحقات المتأخرة.

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