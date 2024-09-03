فيفا يعلن إيقاف قيد 7 أندية مصرية ويكشف السبب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف
قيد 7 أندية مصرية، بسبب عدم سداد الديون الخارجية.
وضمن التحديثات الأسبوعية للاتحاد الدولي لكرة
القدم فيفا، ظهر تطبيق العقوبات على 7 أندية مصرية، بإيقاف القيد، ليس من بينهم
نادي الزمالك الذي حل أزمته.
وأوضح الاتحاد الدولي أن الأندية الموقوف قيدهم
هم: نادي مصر المقاصة 5 قضايا وإيسترن كومباني 3 قضايا والإسماعيلي قضيتن ومودرن
سبورت قضية، وأسوان قضية ونجوم المستقبل قضية والبنك الأهلي قضية.
وخرج من ضمن هذه القضايا، ناديي الزمالك
والمصري البورسعيدي، بعد تسوية المستحقات المتأخرة.