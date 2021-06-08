مدرب ريال مدريد يعلن موقفه من ضم محمد صلاح

الثلاثاء، 08-06-2021
12:45 م
كشف ميجيل بلنسيا الإعلامي بقناة نادي ريال مدريد
الإسباني، موقف كارلو
أنشيلوتي المدير الفني للملكي، من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح
لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة
الانتقالات الصيفية.
كانت تقارير صحفية، أشارت خلال الأيام الماضية، إلى إمكانية انضمام محمد
صلاح
إلى ريال مدريد
، خلال الميركاتو الصيفي، بعد رحيل زين الدين زيدان، عن تدريب
الميرنجي، وعودة كارلو أنشيلوتي.
وقال ميجيل بلنسيا في تصريحات نقلها موقع صدى البلد :" إدارة ريال
مدريد وكارلو أنشيلوتي لا يفكرون في ضم محمد صلاح
، هذه التقارير ليس لها أي أساس
من الصحة".
وتولي كارلو أنشيلوتي مهمة تدريب ريال مدريد
، نهاية الشهر الماضي، خلفا
للفرنسي زين الدين زيدان.
وسبق لـ أنشيلوتي قد تدريب ريال مدريد
2013 حتى 2015، وقاده للتتويج بلقب
دوري أبطال أوروبا العاشر، بالإضافة إلى كأس الملك وكأس السوبر وكأس العالم
للأندية.