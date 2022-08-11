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شاهد.. سواريش ينفعل على سامي قمصان ويلوح له بيده

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سواريش
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الخميس، 11-08-2022 03:26 م

أظهر مقطع فيديو متداول انفعال المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي على سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول في مواجهة المصري البورسعيدي، في الدوري المصري.

ويظهر مقطع الفيديو ريكاردو سواريش وهو يتحدث بحدة ويلوح بيده، في حين لم يبدِ سامي قمصان أي رد فعل.

وتغلب الأهلي 2/0 على المصري البورسعيدي، أمس الأربعاء، في الجولة الـ30 من الدوري، وافتتح الأهلي التسجيل من ضربة جزاء سددها رامي ربيعة في الدقيقة الـ81، وضاعف حسام حسن النتيجة بعد تبادل الكرة مع محمد هاني في الوقت بدل الضائع.

وبات رصيد الأهلي 62 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف بيراميدز الذي لعب مباراة أكثر، ويتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق سبع نقاط عن بيراميدز.

وواصل الأهلي الاعتماد على لاعبين من الصف الثاني، حيث أعلن قبل أيام عدم المشاركة في كأس مصر وكأس السوبر – البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم؛ اعتراضا منه على التحكيم المصري، وما حدث في مباراة فاركو.

وتتبقى للأهلي 5 مباريات في الدوري المصري، في حين تتبقى 4 مباريات لكل من بيراميدز والزمالك.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع إيسترن كومباني يوم الأربعاء، ثم مع الإسماعيلي، ثم إنبي، ثم طلائع الجيش، وأخيرا مع سيراميكا كليوباترا.
 

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