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شاهد.. سبب تناول لاعب الزمالك الشاي في الملعب خلال مبارة بلوزداد

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نيمار
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السبت، 11-02-2023 01:27 م


أثار سيد عبد الله "نيمار"، مدافع نادي الزمالك، جدلا بين شوطي مباراة فريقه أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، مساء الجمعة، عندما ظهر وهو يتناول مشروبا على أرض الملعب.

وأشار كثيرون إلى أن سيد نيمار يتناول كوبا من الشاي، وأثارت صورته التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا بين جماهير الزمالك، بين من رأى أن المكان والزمان غير مناسبين لمثل هذا التصرف، ومن اعتبر الأمر طبيعيا في ظل برودة الجو.
وقال الإعلامي الرياضي سيف زاهر، عبر برنامجه الرياضي: "كان فيه لقطة كل الناس تحدثت عنها الخاصة بسيد نيمار، وأنا حدث تواصل مباشر بيني وبين اللاعب وشرح لي القصة ويهمني إيضاح الحقيقة في النهاية".

وأضاف زاهر: "اللاعب كان يشرب أعشابا طبية بسبب إصابته بالتهاب في الحلق، والرجل أصر على التوضيح، ونحن وضحنا الأمر كما وصل لنا من اللاعب".

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد صفر-1، بافتتاح منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف شباب بلوزداد الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

وتصدر شباب بلوزداد، بطل الجزائر في المواسم الثلاثة الأخيرة والساعي الى لقب قاري أول في تاريخه، المجموعة برصيد 3 نقاط، بانتظار مواجهة الترجي التونسي وضيفه المريخ السوداني السبت، فيما يقبع الزمالك في قاع الترتيب.
 

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