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شاهد.. تصريحات نارية من «صلاح» عقب تسجيله هدفين ماذا قال عن «ماني»؟

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الأربعاء، 20-04-2022 10:53 ص

شدد محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي على أن فريقه يسعى دائما لتسجيل الأهداف، مشيرا إلى أنهم يجب أن يواصلوا الفوز والتركيز على أنفسهم.
وتألق محمد صلاح في مباراة الثلاثاء المؤجلة من الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "آنفيلد"، حيث فاز ليفربول بأربعة أهداف دون رد.
وتمكن محمد صلاح من صناعة الهدف الأول لزميله لويس دياز، وسجل الثاني والرابع، وكاد أن يسجل الخامس.
وقال محمد صلاح في تصريحات نشرتها شبكة "آنفيلد ووتش" الإنجليزية: "لقد فاتتني الفرصة الأخيرة! خط الوسط والدفاع لديهم يجعلان حياتنا أسهل، عندما ندافع جيدا، تكون شباكنا نظيفة على ملعبنا وخارجه".
مضيفا:"هم يمنحون الكرة في وسط الملعب، وعندما نكون في موقف لاعب ضد لاعب، يسهل علينا التسجيل ويجعلون الأمور سهلة علينا، نعلم أنه بمجرد تسجيل الهدف الأول نريد الثاني والثالث، كان أداء رائعا من جانبنا، ونأمل أن نستمر".
وتابع: "لقد سجلت العديد من الأهداف لهذا النادي، لكن الشيء الأكثر أهمية هو فوز الفريق، لم أكن قلقا بشأن ذلك (عدم التسجيل)، أحيانا يكون حظك سيئا، الشيء الأكثر أهمية هو فوز الفريق".
واستكمل: "نلعب جميعا بشكل جيد جدا في المراكز الثلاثة الأمامية، وعندما يأتي بوبي يلعب بشكل جيد للغاية. نحن نحاول فقط التكيف مع بعضنا البعض في التدريب. نحن نعرف بعضنا البعض أكثر الآن. أنا وساديو وبوبي خاصة لأننا لعبنا معا لمدة أربع أو خمس سنوات".
وأشاد محمد صلاح بزميله السنغالي ساديو ماني،بقوله: "كانت كرة رائعة من ساديو في الهدف الأول. إنه يلعب الآن رقم 9 ويقوم بعمل لا يصدق ويسجل الأهداف أيضا. أهم شيء الآن هو الفوز بالمباريات".
وختم: "سيتي ليس فريقا سهلا لخسارة النقاط. نحتاج فقط إلى التركيز على أنفسنا، والباقي ليس بأيدينا. الشيء الوحيد الذي يمكننا التركيز عليه هو مبارياتنا وسنرى".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 75 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي سيواجه برايتون اليوم الأربعاء.
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