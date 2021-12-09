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أول صور لفيلا محمد الشناوي بعد الحجز على أمواله بحكم قضائي

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الشناوي
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الخميس، 09-12-2021 09:15 ص

صدر حكم قضائي أمس بالحجز على ممتلكات محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم، بسبب مشاكل مالية مع وكيل أعماله السابق.
من جانبه أكد وليد عبد الهادي وكيل اللاعبين، رفض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، الحل الودي ودفع المبلغ المستحق عليه والذي يقدر بمليون و650 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الحارس تم صدور حكمًا ضده بالحجز على ممتلكاته.

وأوضح عبد الهادي الذي كان وكيلًا للحارس، أن المحامي الخاص به لا زال يتواجد في فيلا محمد الشناوي، وسط رفض من الحارس وأسرته بدفع المبلغ المستحق وإنهاء الأزمة، مشيرًا إلى أنه لا يعلم السبب وراء رفض الحارس في دفع المبلغ الذي يعد حق له بعد عمل لمدة 8 سنوات.

وأشار وكيل محمد الشناوي السابق، إلى أنه لم يتواصل أي مسؤول بالنادي الأهلي معه حتى الآن لحل الأزمة، مشددًا أن الصمت في ملف يخص قائد الفريق غير مبرر.

كانت أسرة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، تفاجئت اليوم بتلقيها محضر يحمل قرار صادر من محكمة الاستئناف بالحجز على أثاث فيلا الحارس مقابل سداد مبلغ قيمة مليون و650 ألف جنيه لصالح وليد عبد الهادي وكيل أعماله السابق.

ورفع وليد عبد الهادي دعوى وقت انتقال محمد الشناوي من بتروجت إلى الأهلي عام 2016 ووقع عقد مدته 5 سنوات بقيمة 16 مليون جنيه، ويحق له الحصول على نسبة عمولة بقيمة 10 % أي ما يعادل 1.6 مليون جنيه بالإضافة إلى 50 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي.

وحصل عبد الهادي على حكم نهائي بعد الاستئناف بأحقيته في الحصول على مليون و650 ألف، بينما أكد الوكيل أنه حصل هى صيغة الحكم وموعد التنفيذ اليوم.

ويتواصل مسؤولو النادي الأهلي مع أسرة الشناوي كما يجري سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي اتصالات بالشناوي في قطر لحل الازمة.


 

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