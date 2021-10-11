سيف زاهر: أمير توفيق بدأ بالبحث عن بديل «موسيماني» (تفاصيل)

الإثنين، 11-10-2021
10:41 ص
كشف الاعلامي سيف زاهر
عن اقتراب رحيل الجنوب إفريقي بيتسو
موسيماني
عن الجهاز الفني للنادي الاهلي الفترة المقبلة .
وأضاف سيف زاهر
خلال تصريحات تليفزيونية : الأهلي يرغب في
تجديد عقد موسيماني
ولكن المدرب وضع بعض الطلبات المادية وبعض الأمور الخاصة بالعقد
الجديد .
وأكمل : ويستعد أمير توفيق
مدير التعاقدات بالنادي الأهلي
حاليا في وضع قائمة مدربين بدلا من موسيماني
حال فشل الوصول الي إتفاق بشأن تمديد التعاقد
.
وينتهي عقد موسيماني
مع النادي الاهلي بنهاية الموسم المقبل.
جدير بالذكر أن موسيماني
قاد الاهلي لتحقيق بطولة الدورى
المصري وبطولة كأس مصر وبطولتى دورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم .