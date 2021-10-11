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سيف زاهر: أمير توفيق بدأ بالبحث عن بديل «موسيماني» (تفاصيل)

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سيف زاهر
Native
الإثنين، 11-10-2021 10:41 ص
كشف الاعلامي سيف زاهر عن اقتراب رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن الجهاز الفني للنادي الاهلي الفترة المقبلة .
وأضاف سيف زاهر خلال تصريحات تليفزيونية : الأهلي يرغب في تجديد عقد موسيماني ولكن المدرب وضع بعض الطلبات المادية وبعض الأمور الخاصة بالعقد الجديد .
وأكمل : ويستعد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حاليا في وضع قائمة مدربين بدلا من موسيماني حال فشل الوصول الي إتفاق بشأن تمديد التعاقد .
وينتهي عقد موسيماني مع النادي الاهلي بنهاية الموسم المقبل.
جدير بالذكر أن موسيماني قاد الاهلي لتحقيق بطولة الدورى المصري وبطولة كأس مصر وبطولتى دورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم .
 

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