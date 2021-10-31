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ترشيح محمد الشناوي لجائزة أفضل حارس في العالم..تعرف على القائمة

166420-مشروع جديد - 2021-10-30T225532.731
الشناوي
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الأحد، 31-10-2021 10:36 ص


أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (ifFHS) قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021.
وتواجد حارس مرمى فريق الأهلي محمد الشناوي في قائمة المرشحين للحصول على الجائزة .
وأوضح الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في مختلف مراكز اللعبة، في حفل بنهاية شهر نوفمبر المقبل.
وكان محمد الشناوي قد شارك في ذلك العام رفقة الأهلي في بطولة الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.
ولعب محمد الشناوي دورًا هامًا في فوز الأهلي باللقب العاشر من دوري أبطال إفريقيا موسم 2020/21، والحصول على برونزية مونديال الأندية في نسخته الماضية، والفوز بكأس السوبر الإفريقي.
كذلك شارك الشناوي مع منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022، ومنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو حيث ترك بصمة واضحة.
والمرشحون لجائزة أفضل حارس في العالم 2021
جيانلويجي دوناروما (إيطاليا، ميلان، باريس سان جيرمان).

تيبو كورتوا (بلجيكا، ريال مدريد).

كاسبر شمايكل (الدنمارك، ليستر سيتي).

جوردان بيكفورد (إنجلترا، إيفرتون).

ديفيد دي خيا (إسبانيا، مانشستر يونايتد).

مانويل نوير (ألمانيا، بايرن ميونخ).


إدوارد ميندي (السنغال، تشيلسي).

إيمليانو مارتينيز (الأرجنتين، أستون فيلا).

يان أوبلاك (سلوفينيا، أتلتيكو مدريد).

بيتر غالوتشي (المجر، لايبزيج).

كيلور نافاس (كوستاريكا، باريس سان جيرمان).

أليسون بيكر (البرازيل، ليفربول).

أندريه أونانا (الكاميرون، أياكس).

محمد الشناوي (مصر، الأهلي).

مات تيرنر (الولايات المتحدة الأمريكية، نيو إنجلاند ريفولوشن).

أندرو بلايك (جامايكا، فيلادلفيا يونيون).

بيدرو جاليسي (بيرو، أورلاندو سيتي).

غييرمو أوتشوا (المكسيك، نادي أمريكا).

أمير عابد زاده (إيران، ماريتيمو).

وكان حارس بايرن ميونخ مانويل نوير قد فاز بتلك الجائزة خمس مرات في السنوات السبعة الأخيرة، وكان آخرها العام الماضي.
 

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