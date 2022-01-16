«موسيماني»: هذا الجيل ليس بمستوى جيل أبوتريكة وأتمنى مقابلة مانويل جوزيه

الأحد، 16-01-2022
11:10 ص
أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
المدير الفني لفريق الأهلي، أنه يتمنى مقابلة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه
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وقال موسيماني
في تصريحات عبر قناة " mbc مصر": "جيل مانويل جوزيه
مع الأهلي كان رائع، وأنا لا أملك الآن أبو تريكة وكل لاعبين القمة وقتها الذين ساعدوا منتخب مصر على التتويج بالبطولات".
وأكمل:" أملك جيل مختلف، ليس بمستوى جيل أبو تريكة لكن الكرة المصرية بها لاعبين جيدين والدليل أننا فزنا ببطولتين لدوري أبطال أفريقيا".
وواصل:" لا أستطيع أن أضع حذائي مكان مدرب الأهلي السابق مانويل جوزيه
فحذاء جوزيه
أكبر من حذائي".
واضاف:" مانويل جوزيه
استمر لـ 7 سنوات مع الأهلي وأنا لم يمر على تواجدي سوى 14 شهرا فقط، واتمنى في يوم من الأيام مقابلة جوزيه
لكي أتعلم منه كيف استطاع أن يكون جيل كهذا".