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«موسيماني»: هذا الجيل ليس بمستوى جيل أبوتريكة وأتمنى مقابلة مانويل جوزيه

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موسيماني
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الأحد، 16-01-2022 11:10 ص
أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، أنه يتمنى مقابلة المدرب البرتغالي  مانويل جوزيه.
وقال موسيماني في تصريحات عبر قناة " mbc مصر": "جيل مانويل جوزيه مع الأهلي كان رائع، وأنا لا أملك الآن أبو تريكة وكل لاعبين القمة وقتها الذين ساعدوا منتخب مصر على التتويج بالبطولات".
وأكمل:" أملك جيل مختلف، ليس بمستوى جيل أبو تريكة لكن الكرة المصرية بها لاعبين جيدين والدليل أننا فزنا ببطولتين لدوري أبطال أفريقيا".
وواصل:" لا أستطيع أن أضع حذائي مكان مدرب الأهلي السابق مانويل جوزيه فحذاء جوزيه أكبر من حذائي".
واضاف:" مانويل جوزيه استمر لـ 7 سنوات مع الأهلي وأنا لم يمر على تواجدي سوى 14 شهرا فقط، واتمنى في يوم من الأيام مقابلة جوزيه لكي أتعلم منه كيف استطاع أن يكون جيل كهذا".
 

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