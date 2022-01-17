الإثنين 17 يناير 2022
توقيت مصر 17:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ليفربول يرفض مطالب «صلاح» لتجديد عقده

المحكمة تصدر حكمها بحق المعتدي على شقيقة زوجته في الشارع

هجوم حوثي على الإمارات يخلف 3 قتلى و6 مصابين

قتل شقيقته حرقًا.. أم تتنازل عن إعدام ابنها بكلمات مؤثرة للقاضي

أثير الحلوة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

ما هو سوق الأوراق المالية؟

نجم الأهلي يهاجم عبدالله السعيد: يلعب في المنتخب بأمر صلاح

«علاقة غير شرعية مع شقيقته».. خناقة بالأسلحة بين سائق وعامل نظافة

عارضة أزياء سعودية في إطلالة صادمة بملابس نوم داخلية

عودة دبلوماسيين إيرانيين لعملهم في السعودية لأول مرة منذ 6 سنوات

ADS
 

مجدي عبدالغني: غضب عارم في الأهلي من «موسيماني» بسبب ما حدث

19_2021-637724135491514654-151
الخطيب وموسيماني
Native
Teads
الإثنين، 17-01-2022 10:02 ص

كشف الإعلامي مجدى عبد الغني  نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن زيادة حدة التوتر بين النادي الأهلي والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام القليلة الماضية بشكل غير مسبوق، خاصة على صعيد العلاقة بين موسيماني ومحمود الخطيب رئيس النادي.
وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الشمس: “هناك حالة غضب شديدة من محمود الخطيب، ضد موسيماني، لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تراجع المدير الفني عن حديثه السابق بشأن التجديد، فقد أكد في البداية أنه لن يختلف مع النادي حول التجديد قبل أن يعود مؤخرًا ويُبالغ في طلباته لتجديد عقده".
وأوضح: “موسيماني طلب ما يقرب من 180 ألف دولار شهرياً أي بزيادة قدرها 60 ألف دولار حيث يحصل على 120 ألف دولار حاليا، كما طلب شرطا جزئيا قيمته سنة كاملة".
وتابع: «المدرب الجنوب افريقي، بدأ يتحدث مع مسئولو الأهلي، حول التجديد بطريقة يشوبها الغرور والتعالي، وبات يتحدث كثيرا عن إنجازاته مع الفريق وإعادة بطولة أفريقيا للنادي بعد غياب 7 سنوات والفوز بها مرتين مُتتاليتين بجانب التتويج بالسوبر الأفريقي مرتين وهي إنجازات لا ينكرها مسئولو الأهلي لكن المدير الفني بات يستغلها كأحدى الأوراق لتحقيق مطالبه في التجديد».
وواصل: «رئيس الأهلي انتقد خروج موسيماني كثيراً الفترة الأخيرة عبر إحدى الفضائيات والتحدث عن أمور خاصة بالفريق كما حدث في أزمة كهربا حيث أعلن المدير الفني أنه فوجئ بإعارة اللاعب بقرار من الإدارة وهو أمر غير منطقي لأن الأهلي حصل على رأيه قبل الموافقة على إعارة اللاعب».
وأكمل: «ما زاد من غضب الخطيب ضد موسيماني عدم إحكام المدير الفني للفريق الرقابة على الأمور في غرفة ملابس الأهلي وإهتمام المدرب الجنوب أفريقي بأمور أخرى كالسويشيال ميديا وتحليل أمم أفريقيا عبر إحدى الفضائيات وزيادة راتبه».
 

إقرأ ايضا

download

ليفربول يرفض مطالب «صلاح» لتجديد عقده

image

نجم الأهلي يهاجم عبدالله السعيد: يلعب في المنتخب بأمر صلاح

Screenshot_13-780x470

سرقة هاتف خالد الغندور على الدائري: فتح باب العربية وخده من إيدي

أخبار متعلقة

images (4)

«موسيماني»: هذا الجيل ليس بمستوى جيل أبوتريكة وأتمنى مقابلة مانويل جوزيه

محمد-فضل-1

شاهد.. محمد فضل يوضح حقيقة هجومه على «موسيماني»

2021_4_21_3_0_39_948

كهربا يتحدث لأول مرة عن خلافه مع «موسيماني» وإعارته لنادٍ تركي

download

سمير كمونة : «موسيماني» سيرحل خلال أيام وهذا هو خليفته

1242595_0

شوبير: موسيماني استقر على اللعب بهذه الطريقة أمام الرجاء