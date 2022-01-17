مجدي عبدالغني: غضب عارم في الأهلي من «موسيماني» بسبب ما حدث

الإثنين، 17-01-2022
10:02 ص
كشف الإعلامي مجدى عبد الغني نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن زيادة حدة
التوتر بين النادي الأهلي والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
المدير الفني للفريق
الأول لكرة القدم، خلال الأيام القليلة الماضية بشكل غير مسبوق، خاصة على صعيد العلاقة
بين موسيماني
ومحمود الخطيب
رئيس النادي.
وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الشمس: “هناك حالة غضب
شديدة من محمود الخطيب
، ضد موسيماني
، لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تراجع المدير
الفني عن حديثه السابق بشأن التجديد، فقد أكد في البداية أنه لن يختلف مع النادي
حول التجديد قبل أن يعود مؤخرًا ويُبالغ في طلباته لتجديد عقده".
وأوضح: “موسيماني
طلب ما يقرب من 180 ألف دولار شهرياً أي بزيادة قدرها 60
ألف دولار حيث يحصل على 120 ألف دولار حاليا، كما طلب شرطا جزئيا قيمته سنة كاملة".
وتابع: «المدرب الجنوب افريقي، بدأ يتحدث مع مسئولو الأهلي، حول التجديد
بطريقة يشوبها الغرور والتعالي، وبات يتحدث كثيرا عن إنجازاته مع الفريق وإعادة
بطولة أفريقيا للنادي بعد غياب 7 سنوات والفوز بها مرتين مُتتاليتين بجانب التتويج
بالسوبر الأفريقي مرتين وهي إنجازات لا ينكرها مسئولو الأهلي لكن المدير الفني بات
يستغلها كأحدى الأوراق لتحقيق مطالبه في التجديد».
وواصل: «رئيس الأهلي انتقد خروج موسيماني
كثيراً الفترة الأخيرة عبر إحدى
الفضائيات والتحدث عن أمور خاصة بالفريق كما حدث في أزمة كهربا حيث أعلن المدير
الفني أنه فوجئ بإعارة اللاعب بقرار من الإدارة وهو أمر غير منطقي لأن الأهلي حصل
على رأيه قبل الموافقة على إعارة اللاعب».
وأكمل: «ما زاد من غضب الخطيب ضد موسيماني
عدم إحكام المدير الفني للفريق
الرقابة على الأمور في غرفة ملابس الأهلي وإهتمام المدرب الجنوب أفريقي بأمور أخرى
كالسويشيال ميديا وتحليل أمم أفريقيا عبر إحدى الفضائيات وزيادة راتبه».