سواريش يثير الجدل بتصريحاته.. هل تراجع الأهلي عن رحيله؟

الأربعاء، 31-08-2022
12:52 م
يرى الإعلامي أحمد شوبير أن تصريحات البرتغالي ريكاردو سواريش
، المدير
الفني للنادي الأهلي، غريبة عقب لقاء سيراميكا كليوباترا.
وقال شوبير: "هناك بعض التعاطف مع سواريش
داخل القلعة الحمراء، خاصة
أنه ساهم في تطوير الشق الدفاعي، ولكن هناك قرار نهائي برحيل
ه عن القلعة الحمراء".
وأضاف: "سواريش
اعتمد على عدد كبير من عناصر فريق الشباب بالأهلي، على
حساب العناصر الأساسية بالفريق التي حصلت على راحة".
وتابع: "حدث حوار مع فايلر ولكنه رفض، وحدث تواصل مع كارلوس كيروش
ولكنه لديه حالة غضب ومرارة بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة من جانب
اتحاد الكرة، وطلب الأهلي دخول فينجادا على الخط للتفاوض معه ولكن حتى الآن الأمر
معطل".
واختتم: "خاليلوزريتش مدرب
منتخبات، وهو ليس في الصورة خلال الوقت
الحالي".