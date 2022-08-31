الأربعاء 31 أغسطس 2022
توقيت مصر 14:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يرتفع في منتصف تعاملات اليوم ويسجل هذا الرقم في البيع والشراء

الساعة بـ 15 دينار.. الكويت تضبط رجلين و4 نساء أثناء ممارسة الرذيلة (صور)

سواريش يثير الجدل بتصريحاته.. هل تراجع الأهلي عن رحيله؟

فتاة المنصورة تنهي حياتها وتترك رسالة صادمة: مش عايزة حد من أهلي يمشي في جنازتي

ميرهان حسين تتخطى الحدود في ملابسها بالساحل وتغلق التعليقات

زينة تنضم لفنانات الظهور الجرئ بصور المايوه:«لو مش هلعب هكسّر الملعب»

بعد اتهامه بهتك عرضهن.. مطرب معروف: مارست الجنس مع 4 نساء برضاهن

أثارت ضجة.. منشور يكشف سبب اقتحام رجال الشرطة دار أيتام فتيات في السعودية

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع: «مجالنا يدخلنا جهنم الحمرا»

عادات خاطئة.. طبيب مصري في هارفاد يكشف سبب تزايد موت الفجأة

ADS
 

سواريش يثير الجدل بتصريحاته.. هل تراجع الأهلي عن رحيله؟

Capture
سواريش
Native
Teads
الأربعاء، 31-08-2022 12:52 م

يرى الإعلامي أحمد شوبير أن تصريحات البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للنادي الأهلي، غريبة عقب لقاء سيراميكا كليوباترا.

وقال شوبير: "هناك بعض التعاطف مع سواريش داخل القلعة الحمراء، خاصة أنه ساهم في تطوير الشق الدفاعي، ولكن هناك قرار نهائي برحيله عن القلعة الحمراء".

وأضاف: "سواريش اعتمد على عدد كبير من عناصر فريق الشباب بالأهلي، على حساب العناصر الأساسية بالفريق التي حصلت على راحة".

وتابع: "حدث حوار مع فايلر ولكنه رفض، وحدث تواصل مع كارلوس كيروش ولكنه لديه حالة غضب ومرارة بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة من جانب اتحاد الكرة، وطلب الأهلي دخول فينجادا على الخط للتفاوض معه ولكن حتى الآن الأمر معطل".

واختتم: "خاليلوزريتش مدرب منتخبات، وهو ليس في الصورة خلال الوقت الحالي".
 

إقرأ ايضا

1700944_0

مطالب باعتذار أحمد عبدالقادر لجمهور الأهلي.. ماذا قال؟

2871874097202111300927572757

حملت منه ويرفض الاعتراف به.. فتاة تلجأ للشرطة وتفضح نجم الزمالك

629

الأهلي يخطر سواريش رسميًا بالرحيل وهذا كان رد فعله

أخبار متعلقة

629

الأهلي يخطر سواريش رسميًا بالرحيل وهذا كان رد فعله

1816077_0

مفاجآت.. شوبير يكشف أسماء الراحلون والقادمون للأهلي

ريكاردو-سواريش-e1659530649239-750x470

رد فعل عنيف من سواريش بعد علمه بالرحيل عن الأهلي

19_2022-637951672736805972-680

مفاجأة.. بند في عقد «سواريش» يجبره على الرحيل خلال أيام

5faf0f17dc

شاهد.. سواريش ينفعل على سامي قمصان ويلوح له بيده

398

شاهد.. انفعال صلاح محسن على «سواريش» ورفض مصافحته