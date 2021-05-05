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سعد سمير: هذه حقيقة مشاركتي في مسلسل رمضاني

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سعد سمير
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الأربعاء، 05-05-2021 10:45 ص

رد سعد سمير، نجم النادي الأهلي، على ما أثير حول اتجاهه للعمل في التمثيل والقيام بدور في أحد المسلسلات الرمضانية.
وقال سمير عبر قناة (mbc masr)، إنه يحب التمثيل ومتابعة الأعمال السينمائية، ولكنه لم يفكر في خوض هذه التجربة خاصة أنه مازال لاعباً في صفوف الفريق الأحمر.

وأشار إلى أنه لم يتابع خطوات انتقال رمضان صبحي نجم الأهلي السابق إلى بيراميدز، مؤكداً أن هذه الأمور تكون حساسة، وصداقته برمضان لا تسمح له بالحديث في هذه الأمور.

وأضاف: "كنت في تلك الفترة متواجدًا في ألمانيا للعلاج من إصابتي، ولم أتحدث مع رمضان صبحي وقتها".

وأكد أن أحمد فتحي نجم بيراميدز يظل قيمة كبيرة في الكرة المصرية ومثلاً أعلى لكل نجوم الساحرة المستديرة في مصر.
 

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