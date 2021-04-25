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خناقة وتبادل ألفاظ بين رمضان صبحي وحسام حسن

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الأحد، 25-04-2021 01:34 م المصريون

دخل رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، في مشاداة كلامية مع حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، وتطورت إلى تبادل ألفاظ كادت أن تتور إلى اشتباك، عقب إطلاق حكم اللقاء صافرة انتهاء الشوط الأول من المباراة التي أقيمت فى استاد الإسكندرية مساء أمس.
وتقدم فريق بيراميدز بهدفي محمد حمدى فى الشوط الأول وإيريك تراورى أمام الاتحاد السكندرى بالشوط الثاني.
ودخل الثنائى فى مشادة حامية عقب انتهاء الشوط الأول ونجح لاعبو زعيم الثغر والجهاز المعاون لفريق بيراميدز أبرزهم محمود فتح الله فى فض الاشتباك وإنهاء الأزمة قبل أن تتطور.
 

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