عدلي القيعي يفجر مفاجأة مدوية عن رمضان صبحي

الأربعاء، 21-04-2021
06:21 ص
أحمد عادل شعبان
كشف المهندس عدلي القيعي - مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي - أنه لم يتدخل في المفاوضات مع رمضان صبحي إلا متأخرا.
وقال في تصريحات له: لو بدأت المفاوضات مبكرا لربما أمكننا أن نحتفظ برمضان صبحي ، لكنه كان قد تلقى عروضا مغرية.
وتابع: لو جلست مع رمضان صبحي لأقنعته بالبقاء في الأهلي حتى في ظل العروض المغرية التي تلقاها ، حيث أنه في نفس وقت توقيعه لبيراميدز
تم فسخ تعاقد قيمته 4 مليون جنيه إعلانات.
واستدرك: رمضان صبحي خسر جماهير الأهلي ولو افتتح مشروعا تجاريا فإن حب الجماهير وحده كان كفيلا بإنجاحه.