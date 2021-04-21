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عدلي القيعي يفجر مفاجأة مدوية عن رمضان صبحي

رمضان صبحي
عدلي القيعي يفجر مفاجأة مدوية عن رمضان صبحي
 
الأربعاء، 21-04-2021 06:21 ص أحمد عادل شعبان
كشف المهندس عدلي القيعي - مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي - أنه لم يتدخل في المفاوضات مع رمضان صبحي إلا متأخرا.

وقال في تصريحات له: لو بدأت المفاوضات مبكرا لربما أمكننا أن نحتفظ برمضان صبحي ، لكنه كان قد تلقى عروضا مغرية.

وتابع: لو جلست مع رمضان صبحي لأقنعته بالبقاء في الأهلي حتى في ظل العروض المغرية التي تلقاها ، حيث أنه في نفس وقت توقيعه لبيراميدز تم فسخ تعاقد قيمته 4 مليون جنيه إعلانات.

واستدرك: رمضان صبحي خسر جماهير الأهلي ولو افتتح مشروعا تجاريا فإن حب الجماهير وحده كان كفيلا بإنجاحه.
 

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