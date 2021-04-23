الجمعة، 23-04-2021
03:18 م
فاجئ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي لاعب الفريق السابق وبيراميدز
الحالي رمضان صبحي برسالة صادمة وذلك بعد إعلانه عن رغبته في العودة للنادي الأهلي من جديد .
وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر قناة ام بى سي مصر: «اللي بيخرج من الأهلي مش بيرجع تاني.. الجميع يعرف القاعدة».
وكان رامز جلال سأل رمضان صبحي في برنامج «رامز عقله طار» الرمضاني عن كون مازال مشجعاً للأهلي ويريد العودة إلى صفوفه ليجيب لاعب بيراميدز
قائلاً: «انا أهلاوي وأريد العودة للفريق الأحمر بعد موافقة نادي بيراميدز
».