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هذا اللاعب أنقذ رمضان صبحي من "علقة" حسام حسن

..
هذا اللاعب أنقذ رمضان صبحي من "علقة" حسام حسن
 
الأحد، 25-04-2021 07:38 ص أحمد عادل شعبان
نشبت مشادة بين حسام حسن - المدير الفني للاتحاد السكندري - و رمضان صبحي لاعب بيراميدز أثناء مباراة الفريقين أمس.

وقالت مصادر إن رمضان صبحي تعمد استفزاز دكة الاتحاد السكندري ما جعل حسام حسن يذهب ليعاتبه لكن رمضان رد بطريقة لم تعجب العميد.

وكاد حسام حسن المعروف بعصبيته الشديدة أن يشتبك مع رمضان صبحي لولا أن تدخل داميون لوي - مدافع الاتحاد السكندري - وقام بإبعاد رمضان صبحي من طريق العميد.

وبين الشوطين كاد الخلاف أن يتجدد مرة أخرى لولا تدخل العقلاء بين الطرفين.
 

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