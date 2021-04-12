شوبير لـ رمضان صبحي و عبدالله السعيد: هو الطموح إنكم تاخدوا كاس مصر مع بيراميدز؟

الإثنين، 12-04-2021
08:20 ص
أحمد عادل شعبان
انتقد الإعلامي أحمد شوبير
- مقدم برنامج "ملعب أون تايم" - أداء لاعبي بيراميدز في مباراة الرجاء المغربي التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.
وقال "شوبير
" في برنامجه: نادي بيراميدز قيمته السوقية كبيرة وعنده لعيبة كبيرة .. رمضان صبحي وعبدالله السعيد
لو بيلعبوا قد ما بيعترضوا على الحكم كان الأداء بقى أحسن من كدا بكتير.
وأضاف: نادي بيراميدز كل لعيبته كانت بتلعب .. وأحمد فتحي كان موجود ومشاكل كل اللعيبة اتحلت .. ومع ذلك كانت النتيجة زي ما شوفنا.
وتابع: الوضع اتأزم في الكونفدرالية .. وبيراميدز خسر 20 نقطة في الدوري .. فدلوقت السؤال وبخاصة للعيبة الكبيرة: هو الطموح إنكم تاخدوا كأس مصر
؟ .. دا طموح مشروع من أول فريق النصر لحد بقية الفرق كلها.