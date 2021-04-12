الإثنين 12 أبريل 2021
توقيت مصر 10:06 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيفي عبده في المستشفى لإجراء عملية جراحية: حسبي الله في هذا الشخص

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

سحب رعدية ممطرة تشهدها السعودية في هذه المناطق

قصة زى الملك الأردني وسبب ارتدائه له في زيارته لصرح الشهيد

6 خطوات لاستخراج تصريح زيارة قبر الرسول.. تعرف عليها

بيلوسي تتهم ترامب بتدمير حياتها

شاهد.. صورة نادرة تجمع الملك عبد العزيز والملك سعود منذ 68 عامًا

«صفعة على الوجه وإهانة».. محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو صادم

زوج إسراء عماد يفجر مفاجأة صادمة: «قالتلي إنها راحت لصديقي شقته»

شاهد.. البرومو الرسمي لبرنامج رامز جلال «رامز عقله طار»

ADS
 

شوبير لـ رمضان صبحي و عبدالله السعيد: هو الطموح إنكم تاخدوا كاس مصر مع بيراميدز؟

شوبير
شوبير لـ رمضان صبحي و عبدالله السعيد: هو الطموح إنكم تاخدوا كاس مصر مع بيراميدز؟
 
الإثنين، 12-04-2021 08:20 ص أحمد عادل شعبان
انتقد الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج "ملعب أون تايم" - أداء لاعبي بيراميدز في مباراة الرجاء المغربي التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.

وقال "شوبير" في برنامجه: نادي بيراميدز قيمته السوقية كبيرة وعنده لعيبة كبيرة .. رمضان صبحي وعبدالله السعيد لو بيلعبوا قد ما بيعترضوا على الحكم كان الأداء بقى أحسن من كدا بكتير.

وأضاف: نادي بيراميدز كل لعيبته كانت بتلعب .. وأحمد فتحي كان موجود ومشاكل كل اللعيبة اتحلت .. ومع ذلك كانت النتيجة زي ما شوفنا.

وتابع: الوضع اتأزم في الكونفدرالية .. وبيراميدز خسر 20 نقطة في الدوري .. فدلوقت السؤال وبخاصة للعيبة الكبيرة: هو الطموح إنكم تاخدوا كأس مصر؟ .. دا طموح مشروع من أول فريق النصر لحد بقية الفرق كلها.
 

إقرأ ايضا

مرتضى منصور مريض

تعليق مفاجيء من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

.

شتائم نارية من لميس الحديدي بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان

إمام عاشور

3 جهات تتخذ قرارات قوية ضد إمام عاشور بعد سبه رموز الأهلي: ضاع أمله في الاحتراف خارجيا

أخبار متعلقة

رؤوف خليف

رؤوف خليف يتصدر " فيس بوك " بعد سخريته الاذعة من رمضان صبحي وعبدالله السعيد

رمضان صبحي

ردا على رحيل فتحي و رمضان صبحي .. الأهلي يوجه صفعة لـ بيراميدز ويخطف نجمه

عبدالله السعيد

بعد أحمد فتحي .. بيراميدز يقرر الاستغناء عن عبدالله السعيد

رمضان صبحي

بيراميدز يفاجيء الأهلي بقرار غير متوقع بشأن رمضان صبحي .. والأحمر يوافق

شوبير

شوبير يلمح لتهرب هذا اللاعب من منتخب مصر: بقول لجماهير الأهلي انسوه بعد اللي عمله

شوبير

تغريدات غامضة من شوبير أثناء ظهور غريمه عمرو أديب: كأني شوفت الفيلم دا قبل كدا