الأربعاء 18 مايو 2022
توقيت مصر 15:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار جمهوري بشأن المتحدث باسم الرئاسة

أوهمت الجيران بأن عشيقها شقيقها وعندما عاد زوجها من السفر قتلته بالمنشطات

ماذا قال محافظ البنك المركزي قبل اجتماع رفع الفائدة مجددًا؟

وفاء عامر: «جوزي لا يمكن يتجوز عليّ ولو عملها ابقى أنا السبب»

القادم أسوأ في الزمالك ولاعبون يسحبون عقودهم بعد حكم حبس مرتضى منصور

بعد حملها دون زواج.. قمر تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

حالة واحدة لإقامة مباراة فاصلة بين ليفربول ومانشيستر سيتي لحسم الدوري

ضحك بشدة.. عادل إمام يكشف سر ضحكه في جنازة مصطفى متولي

تهز دولة عربية.. انقطعت الكهرباء عن المشرحة فتعفنت الجثث وأكلتها الفئران

فضائح شهر العسل بين فنان وفنانة شهيرة أمام المحكمة: كانت عنيفة في العلاقة

ADS
 

زوجة «موسيماني» تصدم الأهلي بمفاجأة كبرى

244181
ا
Native
Teads
الأربعاء، 18-05-2022 10:35 ص

أكد تقرير صحفي، أن الشركة التي تدير أعمال بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، تجهز لمفاجأة كبرى قبل مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وذكرت صحيفة “soccer laduma” الجنوب إفريقية، أن وكالة “ MT Sports” التي تديرها مويرا تيجالي زوجة بيتسو موسيماني، تجهز مفاجأة كبرى سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع.
وأضافت الصحيفة، أن المفاجأة التي ستعلن عنها الشركة التى تدير أعمال بيتسو موسيماني، ستغير مشهد كرة القدم.
وأوضحت الصحيفة، أنه تردد في وقت سابق، أن مدرب الأهلي البالغ من العمر 57 عامًا، قد يعود إلى جنوب إفريقيا في المستقبل القريب، ربما بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.
يذكر أن بيتسو موسيماني قاد الأهلي “مؤخرا” للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساح وفاق سطيف الجزائري بستة أهداف مقابل هدفين بمجموعة مباراتي الذهاب والإياب.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي يوم 30 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب.
وكان الوداد قد تأهل للنهائي بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف النهائي 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ويتفوق الفريق الأحمر في عدد الموجهات مع الوداد المغربي، حيث نجح في الفوز في 4 مباريات، وخسر في مباراتين وتعادل في 4 مباريات.

 

إقرأ ايضا

2022_2_19_20_52_21_483

القادم أسوأ في الزمالك ولاعبون يسحبون عقودهم بعد حكم حبس مرتضى منصور

image

حالة واحدة لإقامة مباراة فاصلة بين ليفربول ومانشيستر سيتي لحسم الدوري

2021_10_24_11_16_1_456

تهديد خطير.. رد غير متوقع من مرتضى منصور منصور على هزيمة الزمالك

أخبار متعلقة

10

بعد غضب الأهلي.. بيان من الـ«كاف» بشأن ملعب نهائي أفريقيا

7585031391625173729

مفاجأة.. كهربا في الأهلي خلال أيام ووكيل أعماله يكشف ما حدث

mosimane-ahly-enppi-2020

موسيماني يثير الجدل بتغريدة هجومية على شخص مجهول: خمنوا من هو؟

1670121_0

أمير مرتضى: رفضنا ضم أحمد عبدالقادر لأن والده أهلاوي

A-AW7048-62232834af2fc

قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف اليوم وموعد المباراة

478

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي أبطال إفريقيا