زوجة «موسيماني» تصدم الأهلي بمفاجأة كبرى

الأربعاء، 18-05-2022
10:35 ص
أكد
تقرير صحفي، أن الشركة التي تدير أعمال بيتسو موسيماني
المدير الفني لفريق الأهلي،
تجهز لمفاجأة كبرى قبل مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري
أبطال إفريقيا.
وذكرت
صحيفة “soccer laduma” الجنوب إفريقية، أن وكالة “ MT Sports” التي تديرها
مويرا تيجالي زوجة بيتسو موسيماني
، تجهز مفاجأة كبرى سيتم الإعلان عنها هذا
الأسبوع.
وأضافت
الصحيفة، أن المفاجأة التي ستعلن عنها الشركة التى تدير أعمال بيتسو موسيماني
،
ستغير مشهد كرة القدم.
وأوضحت
الصحيفة، أنه تردد في وقت سابق، أن مدرب الأهلي البالغ من العمر 57 عامًا، قد يعود
إلى جنوب إفريقيا في المستقبل القريب، ربما بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.
يذكر
أن بيتسو موسيماني
قاد الأهلي “مؤخرا” للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد
اكتساح وفاق سطيف الجزائري بستة أهداف مقابل هدفين بمجموعة مباراتي الذهاب والإياب.
ومن
المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي يوم 30 مايو الجاري، في نهائي دوري
أبطال إفريقيا بالمغرب.
وكان
الوداد قد تأهل للنهائي بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف النهائي 4-2
في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ويتفوق
الفريق الأحمر في عدد الموجهات مع الوداد المغربي، حيث نجح في الفوز في 4 مباريات،
وخسر في مباراتين وتعادل في 4 مباريات.