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رضا عبدالعال يفجر مفاجأة عن سبب رحيل أسامة نبيه عن الزمالك

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رضا عبدالعال
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الخميس، 12-01-2023 02:20 م

 

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بدأ مباراة الاتحاد السكندري بشكل خاطئ بداية من تشكيل المباراة.

 

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أسامة نبيه رحل عن الزمالك بسبب "تهميش" دوره مع البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك واختار القرار الأنسب له في المرحلة الحالية مع الفريق الأبيض ".

 

وتابع عبد العال:" في رأيي أن جماهير الزمالك سبب استمرار فيريرا حتى الآن  مع القلعة البيضاء ".

 

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا مجدداً في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وشهد لقاء الاتحاد السكندري والزمالك العديد من الأحداث والتي نرصدها لكم كالتالي:-

 

انتهت أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري المصري.

 

التعادل رفع رصيد الزمالك الى النقطة 26 فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 19 فى المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الممتاز.

 

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