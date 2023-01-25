"لن أرحل إلا بعد الحصول عليه".. فيريرا يصدم الزمالك بهذا الطلب

الأربعاء، 25-01-2023
08:46 ص
قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم السابق، إن هناك طلبات
مادية من البرتغالي جوسفالدو فيريرا
، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
السابق.
وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:
"طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا
المدير الفني لفريق الزمالك
، الحصول على قيمة
الشرط الجزائى المنصوص عليه في عقده مع القلعة البيضاء، وقيمته 500 ألف دولار، بعد
ما تمت إقالته.
وأضاف: "كما طلب المدرب البرتغالى فيريرا
الحصول على
مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 250 ألف دولار، رافضًا التنازل، قبل الرحيل ومغادرة
مصر
".
وكان الزمالك
قد تعرّض للهزيمة أمام غزل المحلة بنتيجة
2/1، مما أدى إلى قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء بإقالة فيريرا
.