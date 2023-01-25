الأربعاء 25 يناير 2023
توقيت مصر 10:11 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تفاصيل ضبط سيدة الفيديوهات المخلة بالجيزة

رشوان توفيق يعلق على صدور حكم لصالحه ضد ابنته

"أنا البنت الجاحدة".. ابنة الفنان عمرو محمد علي ترد على والدها (فيديو)

الأزهر يدعو الشعوب العربية والإسلامية لمقاطعة منتجات السويد وهولندا

جماهير الزمالك تسب نجم الفريق بلفظ خارج

زوجة فيريرا تُهين مرتضى منصور بعد إقالة زوجها.. بماذا وصفته؟

"لن أرحل إلا بعد الحصول عليه".. فيريرا يصدم الزمالك بهذا الطلب

"لبسني الحجاب وكان يوم إسود".. إسراء خطاب ترد على أنباء ارتباطها بـ عبدالله رشدي

حكم قضائي برفض دعوى الحكومة ضد ساويرس لسداد 7 مليارات ضرائب

تهز الكويت.. مارس الرذيلة مع الخادمة وبعدما حملت منه تخلص منها بأبشع طريقة

ADS
 

"لن أرحل إلا بعد الحصول عليه".. فيريرا يصدم الزمالك بهذا الطلب

image-24
فيريرا
Native
Teads
الأربعاء، 25-01-2023 08:46 ص

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم السابق، إن هناك طلبات مادية من البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر: "طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، الحصول على قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه في عقده مع القلعة البيضاء، وقيمته 500 ألف دولار، بعد ما تمت إقالته.

وأضاف: "كما طلب المدرب البرتغالى فيريرا الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 250 ألف دولار، رافضًا التنازل، قبل الرحيل ومغادرة مصر".

وكان الزمالك قد تعرّض للهزيمة أمام غزل المحلة بنتيجة 2/1، مما أدى إلى قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء بإقالة فيريرا.
 

إقرأ ايضا

elbashayer-2022-01-19_426384

جماهير الزمالك تسب نجم الفريق بلفظ خارج

513754

زوجة فيريرا تُهين مرتضى منصور بعد إقالة زوجها.. بماذا وصفته؟

2006307_0

صدمة للأهلي.. لجنة الانضباط تفرض عقوبات على كهربا

أخبار متعلقة

تصريحات-نارية-لمرتضى-منصور-قبل-لقاء-الأهلي-والزمالك

زلزال الأهلي في الزمالك.. المرشحون لخلافة فيريرا وأمير مرتضى يتقدم باستقالته

elaosboa90635

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

202012280822182218

أحمد فتوح يخرج عن صمته برسالة نارية

348825

خالد الغندور يتراجع: أنا غلطت وبعتذر للأهلي وجماهيره

20221220_000432

محام بـ"الفيفا" يصدم كهربا قبل لقاء الزمالك.. تعرف على مصيره

1756996_0

آخر فرصة لـ فيريرا.. مرتضى منصور يكشف مفاجآت مدوية بعد الهزيمة امام بيراميدز