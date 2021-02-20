زوجة صالح جمعة تخرج عن صمتها: «منتظرة ورقة الطلاق»

السبت، 20-02-2021
08:04 م
كشفت زوجة صالح جمعة
، نجم الأهلي السابق ونادي سيراميكا كليوباترا
الحالي، عن مفاجأة جديدة، بعد فضيحة
اللاعب مع الراقصة أرمينية الأصل صافيناز
عبر حسابها
الخاص قبل أيام قليلة.
وقالت زوجة
ه بسنت عبد الحميد عبر حسابها الشخصي على موقع
التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، :" أنا منفصلة عن زوجي منذ عاميين. ولكن
الطلاق لم يحدث بعد بصورة رسمية داخل المحاكم".
وتابعت:" أنا طلبت الحصول على الطلاق من صالح جمعة
.
أكثر من مرة وكان أخرها بعد فضيحة
ه والضجة عبر شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي مع الراقصة
صافيناز
"، معربة عن حزنها لما يحدث مما يحدث في الوقت الحالي مع اللاعب.
وأوضحت زوجة
ه، أن اللاعب صالح جمعة
قد تواصل معها عقب إثارة
أزمته وتورطه في فضيحة
عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الراقصة صافيناز
. وتبادل الغرام
بينهما. الذي جعل الأخيرة تخرج عن صمتها.
وقد سألها اللاعب عن علاقتها بتلك الحادثة من قريب أو بعيد
مع الراقصة صافيناز
، مؤكدة أنها راسلته في بداية الأمر. ليقوم بالرد عليها فيما بعد.
وأثارت علامات الدهشة والاستغراب لدى زوجة
اللاعب السابقة.
بسنت عبد الحميد، في عدم معرفة الراقصة صافيناز
اللاعب صالح جمعة
.
متسائلة: ” من غير المنطقي ألا تعرف صافيناز
اللاعب صالح
جمعة. وحتى لو كانت لا تعرفه من السهل عليها دخول صفحته عبر حسابه الشخصي في أقل تقدير.
وبكل سهولة تعرف هوية وتفاصيل عن اللاعب المنشورة على صفحته”.
كما استغربت الزوجة
بسنت من خروج اللاعب صالح جمعة
عبر منصات
التواصل الاجتماعي. للدفاع عن نفسه وسمعته أمام فضحيته من قبل الراقصة صافيناز
، مردفه:
“أنه قال إنها من بدأت بمراسلته”.
واستكملت في حديثها: ” أنا لا أعرف أين الحقيقة، كما أنني
لا أعرف ماذا أقول بخصوص الأمر. ولكنني حزينة من إقحام اسمي في كل مشكلة يثيرها زوجها
عبر وسائل الاعلام. ومواقع التواصل الاجتماعي رغم انفصالي عنه.وصمتي على تصرفاته طوال
تلك الفترة الماضية”.