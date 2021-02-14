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زوجة أيمن أشرف تخطف الأنظار في أول ظهور لها

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أيمن أشرف
 
الأحد، 14-02-2021 10:50 ص المصريون
خطفت زوجة أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي، الأنظار لها بعد نشره صورة رفقة زوجةه يهنأها بعيد الحب، قائلًا "أحبك".
ونشر "أشرف" الصورة عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهما في سيارته وظهرت زوجةه بإطلالة أنيقة وجميلة مرتدية الحجاب، الأمر الذي أشاد بها متابعوه داعين لهما بالتوفيق في حياتهما.
وقال أيمن أشرف، تعليقًا على التتويج  ببرونزية كأس العالم للأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي:"حقيقي انا فخور جدا ان انا موجود ف كيان كبير زي كيان النادي الأهلي .. مبروك لجمهور النادي الأهلي .. مبروك اللاعيبه الرجالة ..ثالث عالم".
وتسلم لاعبو النادي الأهلي الميدالية البرونزية بعد الحصول على المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.


 

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