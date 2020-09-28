ريال مدريد يعلن مدة غياب تونى كروس

أعلن ريال مدريد الإسبانى إصابة لاعب الوسط الألمانى تونى كروس بإجهاد فى العضلة الأمامية اليسرى، بعد خضوع لفحوصات الطبية.

ويغيب "كروس" عن مواجهة بلد الوليد المحدد لها التاسعة والنصف مساء بعد غد الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ونشر النادى بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكترونى، أكد خلاله إصابة تونى كروس بإجهاد فى العضلة الأمامية.

وجاء فى بيان ريال مدريد، "بعد الاختبارات التى أجريت اليوم على لاعبنا تونى كروس من قبل المركز الطبى فى ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بالإجهاد فى العضلة الأمامية اليسرى، وسيبقى اللاعب تحت الملاحظة".