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أزمة جديدة لـ "فايلر" قبل مواجهة المقاصة

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فايلر
الخميس، 17-09-2020 01:40 م محمد عبد الحارس

أدى فريق الأهلي، مرانه الرئيسي اليوم استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة الــ29 من منافسات مسابقة الدوري.
ويعاني فايلر من غياب خط الدفاع بالكامل في تلك المباراة بسبب إصابة رامي ربيعه في المباراة الأخيرة أمام الإتحاد السكندري بجانب إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي وياسر إبراهيم بفيروس كورونا ولا يتبقي سوي أيمن اشرف، واستقر الجهاز الفني علي الدفع بحمدي فتحي في مركز المساك علي أن يقوم عمرو السولية وأليو ديانج باللعب في مركز الوسط المدافع.
ومن المقرر أن يحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني غدا موقف الخط الدفاعي الذي سيبدأ به المباراة وإن كانت الخيارات محدودة لديه.

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