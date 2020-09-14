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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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ارشيف
الإثنين، 14-09-2020 09:24 ص محمد عبد الحارس


تقام اليوم الاثنين، العديد من المواجهات بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات في الدوريات الأوروبية والعربية، ومباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري.
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد × وولفرهامبتون – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
برايتون × تشيلسى – التاسعة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1     
دوري أبطال آسيا:
شباب الأهلى دبى × شاهر خودرو الإيراني – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 8. 
الأهلى السعودى × الشرطة العراقى – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 7.  
الهلال السعودى × باختاكور الأوزبكى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 8.
الدوري المصري
حرس الحدود × المصري البورسعيدى – الثالثة والنصف عصرا – على قناة أون تايم سبورت.
أسوان × طنطا – السادسة مساء – على قناة أون تايم سبورت.
الاتحاد السكندرى × الأهلى – الثامنة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت.

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