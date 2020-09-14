أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين، العديد من المواجهات بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات في الدوريات الأوروبية والعربية، ومباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري.
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد × وولفرهامبتون – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
برايتون × تشيلسى – التاسعة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
دوري أبطال آسيا:
شباب الأهلى دبى × شاهر خودرو الإيراني – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 8.
الأهلى السعودى × الشرطة العراقى – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 7.
الهلال السعودى × باختاكور الأوزبكى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 8.
الدوري المصري
حرس الحدود × المصري البورسعيدى – الثالثة والنصف عصرا – على قناة أون تايم سبورت.
أسوان × طنطا – السادسة مساء – على قناة أون تايم سبورت.
الاتحاد السكندرى × الأهلى – الثامنة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت.