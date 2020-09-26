تلقى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد، صدمة قوية قبل ساعات من مباراة ريال بيتيس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وجاءت الصدمة بعد إعلان ريال مدريد عبر موقعه الرسمي غياب ظهير أيسر الفريق، مارسيلو، عن السفر مع البعثة بسبب الإصابة، بعدما شعر ببعض الآلام في الظهر مما جعل الفرنسي يستبعده من الرحلة.

ويسعى ريال مدريد خلال مباراة اليوم لتحقيق أول فوز في الموسم الجديد بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد على ملعب "آنويتا".

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ريال بيتيس في ملعبه "بينتو فياماريان" مساء اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت "القاهرة".