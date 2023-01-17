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رونالدو يوجه سؤالًا محرجًا لـ تركي آل الشيخ.. فكيف رد عليه؟

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رونالدو وتركي ال الشيخ
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الثلاثاء، 17-01-2023 01:58 م

وجه النجم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي الجديد كريسيانو رونالدو سؤالاً محرجاً لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ طالباً منه تحديد الأفضل هو أم ميسي

 

والتقى تركي آل الشيخ النجم البرتغالي، الأحد الماضي، ومنحه شارة قيادة فريق نجوم نادي النصر ونادي الهلال السعوديين في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في "كأس موسم الرياض".

 

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية لقناة "روتانا خليجية": "علاقتي قوية مع ميسي ورونالدو، لكن كريستيانو سألني سؤال، يريد أن يحرجني، قال لي: من الأعظم أنا أم ليونيل ميسي؟"، مضيفاً: "قلت له لا أنت ولا ميسي، بالنسبة لي مارادونا".

 

وتابع: "هذه حقيقة، أنتما غاليين علي، ومن أعظم اللاعبين، ولكن بالنسبة لي مارادونا، وهذه حقيقة وليس لكي أهرب من الإجابة على السؤال".

 

وشهدت السنوات الماضية منافسة شديدة بين النجمين البرتغالي والأرجنتيني، وتبادل تحقيق الإنجازات الفردية والألقاب الجماعية.

 

ومن المتوقع أن يلتقي كريستيانو رونالدو مع منافسه ليونيل ميسي في مباراة "كأس موسم الرياض"، يوم 19 يناير الجاري.

 

يذكر أن رونالدو انضم للنصر ووقع معه عقدا يمتد حتى صيف 2025، لكنه لم يلعب مع الفريق بعد بسبب إيقافه لمباراتين بواسطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

 

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