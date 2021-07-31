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رقم تاريخي ينتظر حجازي في أولمبياد طوكيو

احمد حجازي
احمد حجازي
Native
السبت، 31-07-2021 09:20 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت العديد من التقارير الرياضية أن لاعب منتخب مصر الأوليمبي أحمد حجازي قريب من تحقيق رقم تاريخي في دورة الألعاب الأوليمبية إذا شارك في مواجهة البرازيل بأولمبياد طوكيو 2020 .
و كان منتخب مصر تأهل للدور الثاني من الأولمبياد بعد فوزه علي أستراليا بثنائية نظيفة، مما أهله للقاء البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو اليوم السبت في الساعة الثانية عشر ظهرا .
و أحمد حجازي البالغ من العمر 30 عام، سيصبح  أكثر لاعبي منتخب مصر مشاركة في المباريات في دورة الألعاب الأوليمبية حال الدفع به خلال مباراة البرازيل، حيث شارك حجازي 7 مواجهات في الأولمبياد حتى الآن، بواقع أربع مباريات في "لندن 2012" وثلاث مباريات حتى الآن في "طوكيو 2020"، ويحتاج إلى المشاركة في مباراة واحدة ليلحق بعلي الحسني لاعب الأهلي والزمالك الأسبق بمحمد بدوي لاعب المصري الأسبق برصيد 8 مباريات، ويصبح أكثر لاعبي منتخب مصر خوضا للمباريات في الأولمبياد.
جدير بالذكر أن قائمة أكثر اللاعبين المصريين مشاركة في الأولمبياد كالآتي:
- علي الحسني لاعب الأهلي والزمالك الأسبق - 8 مباريات خلال 3 دورات "أنتويرب 20 وباريس 1924 وأمستردام 1928".
- محمد بدوي لاعب المصري الأسبق - 8 مباريات خلال دورتين "روما 1960 وطوكيو 1964".
- أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي - 7 مباريات (حتى الآن) خلال دورتين "لندن 2012 وطوكيو 2020".
- أمين الاسناوي لاعب اتحاد السويس الأسبق - 7 مباريات خلال دورتين "روما 1960 وطوكيو 1964".
- رفعت الفناجيلي لاعب الأهلي الأسبق - 7 مباريات خلال دورتين "روما 1960 وطوكيو 1964".
 

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