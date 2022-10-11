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رضا عبدالعال يرد على منتقديه: « مش لاقيين في الورد عيب قالوله يا أحمر الخدين»

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رضا عبدالعال
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الثلاثاء، 11-10-2022 10:42 ص

أحدثت تصريحات نجمي الكرة السابقين رضا عبدالعال ومحمد فاروق، عن لاعب النادي الأهلي البرازيلي سافيو، غضب الجمهور حيث استخدما كلمات مثل "القرد والموز"، في تقييمهما لأداء اللاعب.

وقال رضا عبدالعال خلال ظهوره في قناة "تن": تقييمي لسافيو 3 من 10، ده لاعب برازيلي لازم يكون قرد، ليرد عليه محمد فاروق مقدم البرنامج، مكلش موز.

وفي أول تعليق له ردًا على انتقادات الجماهير، قال رضا عبدالعال: انتقدت الإعلام اللي بيقول إن سافيو هيتوقف ومش هيلعب في الأهلي بسبب مشكلة معاه في بلده في بوليفيا.. وهو أنا اللي قلت موز ولا محمد فاروق؟

وأضاف: "عاوزين يحرفوا الكلام يحرفوه، وحصلت قبل كده وقت موسيماني.. وفيه مصطلح قرد كورة، يعني بيعرف يعمل كل حاجة.

وتابع: مش لاقيين في الورد عيب قالوله يا أحمر الخدين.. هما عاوزين يوقفوني يوقفوني، طبعا دي لجان النادي الأهلي- حسب تعبيره.
 

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