رضا عبدالعال يرد على منتقديه: « مش لاقيين في الورد عيب قالوله يا أحمر الخدين»

الثلاثاء، 11-10-2022
10:42 ص
أحدثت تصريحات نجمي الكرة السابقين رضا عبدالعال
ومحمد فاروق، عن لاعب
النادي الأهلي البرازيلي سافيو
، غضب الجمهور حيث استخدما كلمات مثل "القرد
والموز"، في تقييمهما لأداء اللاعب.
وقال رضا عبدالعال
خلال ظهوره في قناة "تن": تقييمي لسافيو
3 من
10، ده لاعب برازيلي لازم يكون قرد، ليرد عليه محمد فاروق مقدم البرنامج، مكلش موز.
وفي أول تعليق له ردًا على انتقادات الجماهير، قال رضا عبدالعال
: انتقدت
الإعلام اللي بيقول إن سافيو
هيتوقف ومش هيلعب في الأهلي بسبب مشكلة معاه في بلده
في بوليفيا.. وهو أنا اللي قلت موز ولا محمد فاروق؟
وأضاف: "عاوزين يحرفوا الكلام يحرفوه، وحصلت قبل كده وقت موسيماني..
وفيه مصطلح قرد كورة، يعني بيعرف يعمل كل حاجة.
وتابع: مش لاقيين في الورد عيب قالوله يا أحمر الخدين.. هما عاوزين يوقفوني
يوقفوني، طبعا دي لجان النادي الأهلي- حسب تعبيره.