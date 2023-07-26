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سبّ مرتضى منصور لعضو الزمالك.. قرار جديد من المحكمة

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مرتضى منصور
الأربعاء، 26-07-2023 11:25 ص
قررت جنح القاهرة الاقتصادية، وقف محاكمة مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك الصادر ضده حكما بالعزل - تعليقيا في اتهامه بسبّ وقذف هاني العتال عضو نادي الزمالك، لحين الفصل في طلب الرد.
وحددت المحكمة جلسة 18 أغسطس المقبل لنظر طلبه بردّ الهيئة أمام محكمة جنايات الاقتصادية.
كان "العتال" اتهم في دعوى مباشرة مرتضى منصور سبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي
ويحاكم مرتضى منصور يحاكم حاليًا في قضيتين أخرتين بتهمة سب الخطيب، صدر في إحداهما -رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة- حكم بحسبه لمدة 3 أشهر، وتقدم باستئناف عليه تحدد لنظره جلسة 10 أغسطس المقبل. أما القضية الثانية فتحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية، مؤجلة لجلسة 2 أغسطس، الإضافة لقضايا أخرى قيد التحقيق.
يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ قضى عقوبته، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسبّ وقذف محمود الخطيب.

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