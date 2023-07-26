سبّ مرتضى منصور لعضو الزمالك.. قرار جديد من المحكمة

الأربعاء، 26-07-2023
11:25 ص
قررت جنح القاهرة
الاقتصادية، وقف محاكمة مرتضى منصور
- رئيس نادي الزمالك
الصادر ضده حكما بالعزل -
تعليقيا في اتهامه بسبّ وقذف هاني العتال
عضو نادي الزمالك
، لحين الفصل في طلب
الرد.
وحددت المحكمة جلسة 18
أغسطس المقبل لنظر طلبه بردّ الهيئة أمام محكمة جنايات الاقتصادية.
كان
"العتال
" اتهم في دعوى مباشرة مرتضى منصور
سبه وقذفه عبر مواقع التواصل
الاجتماعي
ويحاكم مرتضى منصور
يحاكم حاليًا في قضيتين أخرتين بتهمة سب الخطيب، صدر في إحداهما -رقم 728 لسنة
2023 جنح اقتصادية القاهرة- حكم بحسبه لمدة 3 أشهر، وتقدم باستئناف عليه تحدد
لنظره جلسة 10 أغسطس المقبل. أما القضية الثانية فتحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح
اقتصادية، مؤجلة لجلسة 2 أغسطس، الإضافة لقضايا أخرى قيد التحقيق.
يذكر أن محكمة النقض
قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس
لمدة شهر واجب النفاذ قضى عقوبته، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسبّ وقذف
محمود الخطيب.