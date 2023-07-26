الأهلي يهدد بالانسحاب من كأس السوبر حال مشاركة الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن بيان لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، يؤكد أن هناك بوادر لوجود تهديد بقرار انسحاب مبكر من كأس السوبر (النخبة) بمشاركة 4 أندية، حال مشاركة الزمالك في البطولة القادمة.



وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي ألمح خلال بيانه بأن حال مشاركة الزمالك في كأس النخبة، فأنه لن يتواجد في البطولة".

وأضاف: "هذا إعلان مبكر من جانب النادي الأهلي، إذ شارك الزمالك في كأس النخبة التي ستقام خلال الفترة المقبلة بمشاركة 4 فرق (بطل الدوري وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة) والبعض قال إن الشركة الراعية أو الرابطة ستختار الفريق الرابع".

وواصل: "الزمالك سبق وانسحب من كأس السوبر، واللائحة تنص على استبعاده لمدة موسم على الأقل، والأهلي رفض التحايل على القرار بعد تحويل اسم بطولة السوبر إلى النخبة".

وزاد: "الأهلي يهدد بشكل غير مباشر بالانسحاب من كأس الرابطة حال مشاركة الزمالك، مطالبًا بتطبيق العقوبات ولن يخوض البطولة في حال التغاضي عن العقوبات، رافضًا التحايل سواء بتغيير اسم البطولة أو بأي أمور آخرى، وهذا ما يدور داخل (المطبخ)".

وأتم: "الأهلي سيطالب بمساواته بـ الزمالك بتسوية مستحقاته المتأخرة على ثلاث فترات انتقالات، خصوصا أن المديونية كبيرة على الزمالك".