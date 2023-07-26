ميدو: الإماراتي سالم الشامسي مالك بيراميدز قرر التصعيد ضد الأهلي





كشف أحمد حسام ميدو، سر تصعيد نادي بيراميدز ضد واقعة اعتداء حسين الشحات لاعب الأهلي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

قال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "أصداء اعتداء حسين الشحات على محمد الشيبي، جعلت سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز يؤكد ضرورة عدم التنازل عن حق اللاعب، ولهذا السبب بدأ بيراميدز في تصعيد الموضوع".

وأضاف: "الفيديو الخاص باعتداء حسين الشحات على محمد الشيبي، تسبب في أصداء كبيرة داخل الصحافة المغربية".

وأوضح في تصريحاته: "أزمة حسين الشحات والشيبي وصلت أيضا إلى ملاك بيراميدز في الإمارات".

أتم تصريحاته: "الأهلي قام بحماية حسين الشحات بما أعلنه من توقيع عقوبة على اللاعب بتغريمه ماليا، لكونه كان مُخطئا، مثلما تضرب أخوك الصغير في خناقة لكونه أخطأ، لكي تحميه".