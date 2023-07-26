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ميدو: الإماراتي سالم الشامسي مالك بيراميدز قرر التصعيد ضد الأهلي

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ميدو
الأربعاء، 26-07-2023 09:25 ص

 

كشف أحمد حسام ميدو، سر تصعيد نادي بيراميدز ضد واقعة اعتداء حسين الشحات لاعب الأهلي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

قال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "أصداء اعتداء حسين الشحات على محمد الشيبي، جعلت سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز يؤكد ضرورة عدم التنازل عن حق اللاعب، ولهذا السبب بدأ بيراميدز في تصعيد الموضوع".

وأضاف: "الفيديو الخاص باعتداء حسين الشحات على محمد الشيبي، تسبب في أصداء كبيرة داخل الصحافة المغربية".

وأوضح في تصريحاته: "أزمة حسين الشحات والشيبي وصلت أيضا إلى ملاك بيراميدز في الإمارات".

أتم تصريحاته: "الأهلي قام بحماية حسين الشحات بما أعلنه من توقيع عقوبة على اللاعب بتغريمه ماليا، لكونه كان مُخطئا، مثلما تضرب أخوك الصغير في خناقة لكونه أخطأ، لكي تحميه".

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