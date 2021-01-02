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رسالة شديدة اللهجة من سيد عبدالحفيظ بعد واقعة «كهربا»

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سيد عبدالحفيظ
 
السبت، 02-01-2021 01:45 م المصريون

في رسالة شديدة اللهجة من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، طالبهم بمزيد من الحرص والإلتزام بالإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد تكرار إصابة بعضهم لمرتين متتاليتين وخاصة محمود كهربا جناح أيسر الفريق الأول.
 وأكد مدير لكرة للاعبيه ان تلك الفترة لا تحتمل خسائر لاعبين جدد في منافسات قوية ومضغوطة ويجب علي الجميع التركيز والحذر والإلتزام بالإجراءات الإحترازية خاصة في ظل تشديد الجهاز الطبي بذلك .
ومن المقرر أن يخضع عمرو السولية لمسحة جديدة اليوم بجانب أكرم توفيق ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد هاني لحسم موقفهم من المشاركة في التدريبات، بينما سينضم للمران غدًا محمد مجدي أفشه بعدما أكدت المسحة الثانية سلبية عينته وشفائه من فيروس كورونا .
 

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