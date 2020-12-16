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صدمة في الأهلي.. إصابة «موسيماني» وزوجته بكورونا

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موسيماني
 
الأربعاء، 16-12-2020 02:41 م المصريون

أعلن النادي الأهلي في خبر عاجل، صدمة للجميع بإصابة بيتسو موسيماني، المدير الفني الجنوب أفريقي للفريق، هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد.
وأجرى موسيماني فحوصات طبية صباح اليوم، الأربعاء، وخضع لاختبار رابيد تيست مع الفريق استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري، لكن أثبتت الفحوصات تواجد أجسام غريبة في العينة الخاصة بالجنوب أفريقي.
وقرر الأهلي عزل موسيماني طبقا لقواعد وزارة الصحة، على أن يتم إجراء مسحة pcr لتحديد الموقف النهائي من إصابته بفيروس كورونا من عدمها.
ويستعد الأهلي لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ستاد السلام، مساء الجمعة المقبل.
 

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