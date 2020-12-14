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نجم الأهلي: في مشكلة كبيرة حصلت امبارح في الفريق أمام المقاصة ولازم نشوف لها حل

فريق الأهلي
نجم الأهلي: في مشكلة كبيرة حصلت امبارح في الفريق أمام المقاصة ولازم نشوف لها حل
 
الإثنين، 14-12-2020 06:37 ص أحمد عادل شعبان
كشف أحمد فوزي - حارس الأهلي الأسبق - عن رأيه في أداء اللاعبين أمام مصر المقاصة.

وقال فوزي في تغريدة عبر تويتر: مبروك للاهلي الافتتاحية بالفوز علي المقاصة ب٣.. شريف لو كمل ع هذا المستوي هيكون الاستريكر الأساسي مع موسيماني بتحركاته ... معدل اهداف كهربا عالي مقارنة بدقائق لعبه ... قفشة حتي لو مش في قمة مستواه لازم يكون له بصمة في الأهداف... حمدي قاطع كرات غير طبيعي النهارده حاجة تفرح.

وأضاف: ايمن والشناوي مسئولان ع الهدف من وجهة نظري .. اللعب في ٧٠ ياردة مشكلة كبيرة ولازم نقرب الخطوط من بعضها .. لازم نشوف حل للفرص الضائعة لان فيه مباريات مش هتسنح لنا كل هذه الفرص.

وتابع: دفاع المقاصة أجاد اللعب علي خط واحد عشان كده التسللات كتير كان أحسن حل اننا نضربها عن طريق هاني ومعلول. معلول مهم جدا للفرقة واكتر واحد بيوصل التيم لمرمي الخصم لكن لابد من إراحته عشان ميستهلكش اكتر من كده اخيرا الحمد لله ع نعمة شغف اللاعبين وتطلعهم للفوز بعد الثلاثية Go on ahly
 

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