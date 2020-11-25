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اعتراف خطير من أبوتريكة عقب وفاة "مارادونا"

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أبوتريكة
 
الأربعاء، 25-11-2020 07:06 م الطيب حسين
أعرب محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية الأسبق عن الحزن الشديد لوفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا اليوم الأربعاء.

واعترف "أبوتريكة" عبر حسابه على "فيس بوك" أن ماردونا أفضل من لمس الكرة.

وكتب: "توفي دييجو أرماندو مارادونا ...كرة القدم حزينة والعالم حزين لرحيل افضل من لمسها وامتع عشاقها ..يوم حزين".
 

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