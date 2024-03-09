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رد قوي من كهربا على أزمته مع مارسيل كولر

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رد قوي من كهربا على أزمته مع مارسيل كولر

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كهربا و مارسيل كولر
السبت، 09-03-2024 08:45 ص نسمه عبد الوهاب
كشف محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب النادي الأهلي، حقيقة وجود أزمة بينه وبين مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، في الفترة الأخيرة.
وكانت تقارير صحفية زعمت خلال الفترة الماضية، عن وجود أزمة بين كهربا ومارسيل كولر المدير الفني، أدت إلى استبعاده من المباريات الماضية.
وشارك كهربا في فوز الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد، والتتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ39 في تاريخه، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة، على ملعب الأول بارك، في المملكة العربية السعودية.

وقال كهربا في تصريحات عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «لدينا بعض الإعلاميين في مصر، يبنون برامجهم على اسم كهربا، رغم أنني لا أفعل شيئًا، وأجد شائعات كثيرة كل يوم على، ولكن مش كل الإعلاميين، وأيضًا هناك ضيوف في بعض البرامج نفسي أسألهم.. أين ضميركم فيما تقولونه عني؟».
وعن علاقته بمارسيل كولر قال: الحمد لله على النعمة التي أنا بها، سواء شاركت أم لا، وهناك لاعبون أساعدهم ومدير فني، وإذا لم أتواجد في التشكيل ستجدني أدعم كل زملائي من اللاعبين، وإذا تواجدت في التشكيل أساعد زملائي أيضًا، علشان كده ربنا بيكرمنا ببطولات رغم إن الأداء اليوم كان غير جيد، ولكن علشان «نيتنا كلنا سالكة مع بعض» ربنا أكرمنا بهدفين«.

وواصل: «لا نحتاج أن نوضح شيئًا للإعلام، الأهلي يغلق على نفسه، أي شيء يأمر به المدير الفني ننفذه، (ومش لازم الإعلام يكبر أي مشاكل)، لا توجد أي مشكلات».
وأتم: «موسم الرياض وملعب بارك كان مليئ بالأجواء الرائعة وأشكر الجمهور على المساندة في مباراة

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