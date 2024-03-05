مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن المبلغ الذي دفعه كهربا للزمالك

الثلاثاء، 05-03-2024
11:55 ص
ظهر مرتضى منصور
، رئيس نادي الزمالك
الأسبق ، أمام القلعة البيضاء لأول مرة منذ رحيله ، بعد حل أزمة محمود كهربا
نجم الابيض السابق والأهلي الحالي.
و كانت إدارة نادي الزمالك
برئاسة حسين لبيب قد أعلنت عن الحصول على قيمة الغرامة المالية بالكامل الخاصة عن الحصول على قيمة الغرامة المالية بالكامل الخاصة بمحمود كهربا
لاعب الابيض السابق و الأهلي الحالي ، انتهاء هذا الملف بالكامل.
كشف مرتضى منصور
في لقاء قائلًا: “ كهربا
كان من المفترض أن يدفع 200 مليون جنيه، وحسين لبيب أخد 70 مليون فقط، الـ 130 مليون”.
واختتم رئيس الزمالك
السابق قائلا: "سأقدم بلاغ ضد مجلس الإدارة الحالي بسبب أموال غرامة كهربا
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