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مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن المبلغ الذي دفعه كهربا للزمالك

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مرتضى منصور
الثلاثاء، 05-03-2024 11:55 ص

ظهر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق ، أمام القلعة البيضاء لأول مرة منذ رحيله ، بعد حل أزمة محمود كهربا نجم الابيض السابق والأهلي الحالي.
و كانت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد أعلنت عن الحصول على قيمة الغرامة المالية بالكامل الخاصة عن الحصول على قيمة الغرامة المالية بالكامل الخاصة بمحمود كهربا لاعب الابيض السابق و الأهلي الحالي ، انتهاء هذا الملف بالكامل.
كشف مرتضى منصور في لقاء  قائلًا: “ كهربا كان من المفترض أن يدفع 200 مليون جنيه، وحسين لبيب أخد 70 مليون فقط، الـ 130 مليون”.
واختتم رئيس الزمالك السابق قائلا: "سأقدم بلاغ ضد مجلس الإدارة الحالي بسبب أموال غرامة كهربا "

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