صورة وكلمتين.. كهربا يثير الجدل بمنشور صادم

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ت
كهربا
الخميس، 29-02-2024 04:17 ص

 

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي جمهورة صورة جديدة  عبر حسابه على إنستجرام.

 

وجاءت الصور لرجل يحمل صخرة و علق : مافيش حاجة .

 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجّل من الجولة الخامسة للدوري.

 

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة مُحتلاً بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، ولديه 7 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ويحتاج الأهلي نقطة وحيدة ليحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط.

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