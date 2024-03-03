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كيف سدد كهربا غرامته للزمالك؟.. مفاجأة

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كهربا
الأحد، 03-03-2024 10:53 ص

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يسدد الغرامة بشكل كامل إلى نادي الزمالك، وتم تسديدها بالجنية المصري.
وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كهربا سدد 70 مليون جنيه من غرامته بعد تدخل عدد من رجال الأعمال بالإضافة إلى سُلفة من النادي".
وأضاف أمير هشام: "يتبقى من المبلغ 7 مليون جنيه، وتم تسليم شيك إلى نادي الزمالك من اللاعب، يستحق الدفع بعد 3 أسابيع لحين الحصول على سُلفة من النادي يتم تسديدها على مدار موسم أو موسمين".

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