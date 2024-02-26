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غضب داخل الأهلي من تصريحات خالد بيبو عن كهربا

غضب داخل الأهلي من تصريحات خالد بيبو عن كهربا

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خالد بيبو
الإثنين، 26-02-2024 11:30 ص


أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة غضب شديدة داخل النادي الأهلي، بعد تصريحات خالد بيبو مدير الكرة، بشأن استبعاد محمود كهربا لاعب الفريق، عن مواجهة ميدياما الغاني، بدوري أبطال إفريقيا.
وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "إدارة الأهلي غاضبة من تصريحات بيبو وتعليقه على استبعاد كهربا، بأن القرار فني خاصةً أن الأمر فتح الباب للاجتهادات ضد اللاعب".
وكان كهربا قد تم استبعاده من القائمة المتجهة لغانا لمواجهة فريق ميدياما لحضور زفاف شقيقته وتباينت الأراء ما بين هل استبعاد اللاعب فني أم إذن من كولر المدير الفني .

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