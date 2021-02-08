رد عنيف من «إكرامي»على هجوم الجماهير على شريف ورمضان صبحي

الإثنين، 08-02-2021
06:03 م
المصريون
رد إكرامي الشحات
حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق، على الهجوم الذي يتعرض له نجله شريف إكرامي وزوج ابنته رمضان صبحي، نجما بيراميدز، من جماهير الأهلي، بعد انتقالهما للعب للنادي الجديد، مؤكدًا أنهما يتعرضان لضغط جماهيري كبير.
وأوضح إكرامي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أنه يرفض الحديث في هذا الأمر، مشددا أن اكرامي و صبحي هما الأجدر بالرد على تلك الإساءات.
واضاف أن ما يتعرض له شريف ورمضان " قذارة "، مشددا أن الهجوم عليهما غير مبرر ولا داعي له، موضحا أن شريف ورمضان يركزان فقط في المران ومباريات الفريق ولديهما إصرار على تقديم اداء جيد يليق بهما مشددا أن الرد الأنسب سيكون في الملعب.