الثلاثاء 26 يناير 2021
توقيت مصر 16:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حقيقة منح رمضان صبحي شارة قيادة بيراميدز أمام الأهلي

رسميًا.. توقيع أول مذكرة تفاهم بين السودان وإسرائيل

سعد الصغير يتصدر الترند بشكل مفاجئ

بعد ساعات من وفاة الأميرة.. الديوان الملكي يعلن عن حالة وفاة ثانية

تعليق ناري ن عبدالله رشدي عن الزنا بالفتيات في سن 13 سنة

نهاية صادمة.. أمريكي جمع بين شقيقتين في فيلا بالتجمع على سرير واحد

العثور على فنانة شابة جثة هامدة في ظروف غامضة

بيان رسمي بشأن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

الوزير: تحصيل حق الدولة بما يُرضى الله

شاهد.. الابن الـ 44 للملك سعود

ADS
 

حقيقة منح رمضان صبحي شارة قيادة بيراميدز أمام الأهلي

20202363651606684304
حقيقة منح رمضان صبحي شارة قيادة بيراميدز أمام الأهلي
 
الثلاثاء، 26-01-2021 04:01 م الطيب حسين


ذكرت تقارير صحفية قبل قليل، أن رمضان صبحي لاعب قريق بيراميدز سيرتدي شارة القيادة اليوم أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

وقالت التقارير إن مسئولي بيراميدز يدرسون منح شارة قيادة فريق الكرة الأول بالنادي لرمضان صبحي.

وأفادت مصادر إلى أن إدارة بيراميدز ترغب في منح الشارة لرمضان صبجي في مباراة الأهلي، على خلفية الأزمة التي افتعلها عبدالله السعيد مؤخراً مع زملائه بالفريق، فضلاً عن رغبة النادي في تكريم رمضان صبحي بعد الحالة النفسية السيئة التي تعرض لها في الفترات الأخيرة بسبب الهجوم المستمر من جماهير الأهلي عليه بحسب "المصري اليوم".

ويقام اللقاء في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، بمنافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

 

إقرأ ايضا

763

كلوب يستغني عن صلاح بلاعب عمره 16 عامًا

160167262331090

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

ميسي

مجددا.. " التاريخي" يسخر من " ميسي "

أخبار متعلقة

Capture

أحمد فوزي: رمضان صبحي ينوي إهانة الأهلي غدًا بهذه الحركة

رمضان صبحي

بيراميدز يحسم الجدل حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي بوساطة رجل أعمال مشهور

رمضان-صبحي-2

«ابن النادي».. الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي

رمضان صبحي

هاشتاج مسيء لـ رمضان صبحي يتصدر تويتر: اجمد كدا لسة المشوار طويل

طه إسماعيل

مدير تعاقدات بيراميدز يهاجم طه إسماعيل بعد تهكمه على رمضان صبحي: تحب أقولك ازاي؟