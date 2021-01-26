حقيقة منح رمضان صبحي شارة قيادة بيراميدز أمام الأهلي

حقيقة منح رمضان صبحي شارة قيادة بيراميدز أمام الأهلي





ذكرت تقارير صحفية قبل قليل، أن رمضان صبحي لاعب قريق بيراميدز سيرتدي شارة القيادة اليوم أمام الأهلي في الدوري الممتاز.



وقالت التقارير إن مسئولي بيراميدز يدرسون منح شارة قيادة فريق الكرة الأول بالنادي لرمضان صبحي.



وأفادت مصادر إلى أن إدارة بيراميدز ترغب في منح الشارة لرمضان صبجي في مباراة الأهلي، على خلفية الأزمة التي افتعلها عبدالله السعيد مؤخراً مع زملائه بالفريق، فضلاً عن رغبة النادي في تكريم رمضان صبحي بعد الحالة النفسية السيئة التي تعرض لها في الفترات الأخيرة بسبب الهجوم المستمر من جماهير الأهلي عليه بحسب "المصري اليوم".



ويقام اللقاء في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، بمنافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.



