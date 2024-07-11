الجمعة 12 يوليه 2024
توقيت مصر 03:02 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مزايا التداول مع وسيط و كيفية اختيار الوسيط الأكثر ملاءمة اليك

رئيس الوحدة الإماراتي يُكذّب دياب ودعبس ويكشف ما حدث مع أحمد رفعت

البطيخ يتحول لفياجرا.. أفضل الأطعمة التي تزيد الرغبة قبل العلاقة الحميمية

اشتعال النيران في طائرة سعودية والكشف عن مصير الركاب

تعليق صادم من شقيق شيرين على تصالحها مع حسام حبيب

عبدالله مشرف يعلن اعتزال الفن دون رجعة ويكشف السبب

أغلى من المانجو.. نقيب الفلاحين يتوقع ارتفاعاً كبيراً في سعر الطماطم

وزير الداخلية الكويتي يكشف سبب منع الشيعة من إقامة خيام الحسينيات

السعودية تُشهّر بمقيم مصري تحرش بامرأة

شيخ الأزهر يكشف عن أمنية حياته: مستعد لترك منصبي من أجلها

رئيس الوحدة الإماراتي يُكذّب دياب ودعبس ويكشف ما حدث مع أحمد رفعت

668e5bd04236043ecb5f8c1d
ا
الخميس، 11-07-2024 02:14 م

 

 

أكد خالد الهنائي العضو المنتدب والمدير التنفيذي السابق لنادي الوحدة الإماراتي أن أحمد دياب رئيس نادي فيوتشر السابق هو المسؤول الأول عن صفقة انتقال أحمد رفعت إلى النادي الإماراتي.

وقال الهنائي خلال حديثه عبر قناة TEN : "أحمد دياب كان يقود المفاوضات بشكل مباشر، واتفق على كافة الأمور المالية وكيفية تواجد اللاعب بالإمارات".

وأضاف: "دياب كان رئيس نادي فيوتشر أثناء توقيع الراحل أحمد رفعت على عقود انتقاله إلى نادي الوحدة الإماراتي، وكنا نتواصل باستمرار معه وأكد لمسؤولي الوحدة صحة موقف اللاعب من الانتقال للفريق على سبيل الإعارة".

وواصل: "أحمد دياب كان دائما ينفي وجود أي مشاكل أو أزمات تواجه اللاعب قبل السفر من مصر، لكن كانت أمور غريبة تحدث".

وأوضح: "لقد أخطرنا (دياب) بسفر اللاعب إلى ليبيريا وأنه سيتوقف في غانا أولا قبل التوجه للإمارات، لأن التصاريح الخاصة برفعت تتطلب ذلك".

 

وأكمل: "وليد دعبس رئيس النادي الحالي، يقول إن طائرة خاصة نقلت رفعت من غانا إلى الإمارات، وهذا ليس صحيحا".

 

وأكد: "رفعت جاء بطائرة عادية، وكان من دون أي أمتعة لأن وكيله نادر شوقي كان ينتظره بالإمارات بكافة الاحتياجات".

 

وتابع: "بعد وصول رفعت للإمارات تفاجأت بأن أحمد دياب يطلب عدم مشاركة اللاعب، لأنه لم يحصل على التصريحات الخاصة بسفره للإمارات".

 

واسترسل: "لكن نادي الوحدة كان لديه قرار بمشاركة رفعت لأن هذا حق النادي وأخطرني دياب بأن ناديه حصل على أموال الصفقة، وبالفعل شارك اللاعب ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر".

 

وأكمل: "أثناء توقيع العقود، نادي فيوتشر أبلغني أن وليد دعبس يجب أن يوقع على عقود انتقال أحمد رفعت لنادي الوحدة الإماراتي لأنه رئيس النادي المقبل".

 

وواصل: "بعد شهرين من مشاركة رفعت مع الوحدة طلب الحديث معي وأخطرني بأنه يتلقى اتصالات تطالب بعودته للقاهرة لأنه أصبح هاربا من الجيش".

 

مضيفا: "لقد كان حائرا وكذلك وكيله نادر شوقي. اللاعب أخطرني بأنه لا يعرف كيف يتصرف".

 

وواصل: "عندما طلبنا من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بمصر الأوراق الخاصة برفعت، تفاجأنا بأنهم يصنفون سفره بأنه فترة معايشة، رغم أن العقد إعارة لموسم واحد بنية البيع".

 

واختتم: "فيوتشر حصل على 500 ألف دولار، وفي حالة تفعيل الشراء كان سيحصل على 1.5 مليون دولار. اللاعب كان حائرا ومستواه تراجع فاتفقنا على فسخ تعاقده".

إقرأ ايضا

Capture

شاهد.. لاعب يضرب الحكم بسبب كارت أصفر والأخير يطارده بسلاح ناري في الملعب

2435740_0

جنة عليوة: شهد سعيد تعمدت إيذائي في سباق الدراجات ودخلت في غيبوبة

سوبر2023_12_5_16_17

الحكم مثير للجدل.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

أخبار متعلقة

من

استقالة رئيس نادي مودرن سبورت بسبب أحمد رفعت

272182

سيتم تحويل الملف للنيابة العامة.. لجنة وزارة الشباب تبدأ عملها وموقف نادي مودرن غير جيد

2024_4_20_17_33_34_499

ميدو يفتح النار: وصلنا لمرحلة لا يجب فيها السكوت

Capture

شقيق أحمد رفعت يكشف عن المسؤول المتسبب فيما وصل إليه شقيقه

705040

"ملحقش ياكلها".. أخر ما طلبه أحمد رفعت من والدته وعندما عادت وجدته ميتاً

5895962

"زعل كسر قلبه وقد لا يعود للملاعب".. أخر تطورات حالة أحمد رفعت